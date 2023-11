Penafiel precisou do prolongamento para eliminar Vitória de Setúbal da Taça

O jogo começou com o golo do Vitória, em lance iniciado na esquerda por Ézio Pinto e concluído com um corte involuntário de Leandro Teixeira para a própria baliza.



Tinham passado 19 segundos de jogo e a jogada de sucesso, explorando a projeção do lateral Ézio, foi replicada aos 12 minutos, mas o tento de Heliardo foi anulado por posição irregular.



O brasileiro dos sadinos ainda ofereceu o segundo golo a João Marouca, aos 25 minutos, valendo ao Penafiel a intervenção de Baldé com a perna.



Este lance despertou a reação da formação da II Liga, sob a liderança de Robinho, mas este despertar só teve resultados práticos aos 38 minutos, quando André Silva recebeu um passe entre os centrais do Vitória e rematou, depois, cruzado, batendo Tiago Neto, que, antes do intervalo, ainda evitou a reviravolta, em cabeceamento de Reko.



O Penafiel acabou por cima a primeira parte e manteve o registo no arranque da segunda.



Adílio falhou o segundo e a reviravolta, concretizada por Robinho, aos 60 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a castigar derrube de Joel Monteiro a André Silva.



José Pedro desfez a linha de três elementos atrás, arriscou mais e mereceu ser feliz quando Rúben Freitas, aos 77 minutos, falhou o corte no interior da área e fez autogolo, forçando o prolongamento.



No tempo extra, Gabriel Barbosa devolveu a vantagem ao Penafiel, que, nos minutos finais, teve de sofrer a reação dos sadinos para garantir a qualificação.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Vitória de Setúbal, 3-2 após prolongamento.



Ao intervalo: 1-1.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 3-2.



Marcadores:



0-1, Leandro Teixeira, 01 minutos (própria baliza).



1-1, André Silva, 38.



2-1, Robinho, 61 (grande penalidade).



2-2, Rúben Freitas, 77 (própria baliza).



3-2, Gabriel Barbosa, 96.



Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Rúben Freitas (Chico Teixeira, 79), Rúben Pereira, Leandro Teixeira, Miguel Maga, Reko (João Oliveira, 79), Filipe Cardoso, João Silva, Robinho (Jota, 116), Adílio Santos (Pedro Vieira, 106) e André Silva (Gabriel Barbosa, 73).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Bruno Pereira, Diogo Brito, Chico Teixeira, João Oliveira, Suker, Jota, Gabriel Barbosa e Pedro Vieira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Vitória de Setúbal: Tiago Neto, Joel Monteiro, António Montez (Tuga, 63), Lourenço Henriques (Samir Banjai, 99), Ézio Pinto, Tiago Duque, Mauro Antunes (Francisco Ascenso, 74), João Marouca (Daniel Carvalho, 46), Caleb (Flavinho, 74), Heliardo (Diogo Sequeira, 46) e Zequinha.



(Suplentes: Yee Sun Ng, Samir Banjai, Diogo Martins, Daniel Carvalho, Francisco Ascenso, Diogo Balau, Flavinho, Diogo Sequeira e Tuga).



Treinador: José Pedro.







Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lourenço Henriques (32), Filipe Cardoso (40), Reko (41), Robinho (86), Adílio Santos (91), Gabriel Barbosa (97), Samir Banjai (105) e Manuel Baldé (113).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.