Representante do FC Porto pede total responsabilidade na Taça

Lusa 22 Nov, 2017, 16:33 | Taça de Portugal

"O Vitória de Guimarães é das melhores equipas portuguesas. A história do futebol português diz-nos isso. Nós respeitamos o Vitória pela sua grandeza, mas como queremos vencer temos de abordar os jogos com total responsabilidade e competência futebolística", começou por referir.



À margem do sorteio da quinta eliminatória da prova rainha, que decorreu na Cidade do futebol, em Oeiras, Fernando Gomes recordou as palavras do presidente do clube, Pinto da Costa, e do técnico principal, Sérgio Conceição, reforçando a ideia de que a Taça de Portugal é o "grande objetivo" da temporada depois do campeonato.



O jogo será no Estádio do Dragão, e o diretor de relações dos ‘azuis e brancos’ considerou que esse fator não acrescenta qualquer pressão, frisando que, quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora, o FC Porto "tem estado em pleno e vai continuar a estar".



As partidas referentes aos oitavos de final da Taça de Portugal estão agendadas para os dias 12, 13 e 14 de dezembro.