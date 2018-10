Rio Ave impôs a lei do mais forte em Torres Vedras e segue em frente na Taça

Lusa Comentários 21 Out, 2018, 17:14 | Taça de Portugal

A equipa de Vila do Conde abriu o ativo por Galeno, aos três minutos, e ampliou para 2-0 à passagem do minuto 25, por Diego. O Torreense reagiu por Pedro Bonifácio, que fez o 2-1, mas, na segunda parte, dois golos de Vinicius e outro de Bruno Moreira fizeram o 5-1 final.



Ainda muitos adeptos procuravam lugar no apinhado Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e o Rio Ave já festejava o 1-0. Logo aos três minutos, Galeno, aproveitando a apatia da defesa da casa, abriu o ativo após cruzamento da direita.



O golo intranquilizou o Torreense e foi sem surpresa que surgiu o 2-0 à passagem do minuto 25, com Diego a cobrar de forma irrepreensível um livre direto à entrada da área.



O Torreense reagiu de imediato e Pedro Bonifácio, num golpe de cabeça, fez o 2-1 e recolocou a equipa de Torres Vedras na discussão pelo resultado.



Na segunda parte, o Rio Ave voltou a entrar melhor e foi com facilidade que chegou ao 3-1 e praticamente sentenciou a partida: uma arrancada de Galeno permitiu a Diego assistir Vinicius para o 3-1, aos 56, e aos 65 repetiu-se a fórmula, com o avançado brasileiro a bisar no encontro.



Já quase a fechar o encontro, aos 90 minutos, Bruno Moreira fechou o resultado em 5-1 para os vila-condenses, que assim garantem a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal.