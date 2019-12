SL Benfica - SC Braga, a Taça de Portugal em direto

A partida dos oitavos de final da Taça de Portugal começou com um Sporting de Braga pressionante a não deixar o Benfica construir jogo a partir de trás. Logo nos primeiros minutos, Ricardo Horta esteve perto de aproveitar um erro da equipa da casa mas Ferro limpou o lance.Aos 13 minutos, Taarabt rematou forte mas ao lado e um minuto depois, o Sporting de Braga chegou à vantagem. Grande cruzamento de Sequeira pelo corredor esquerdo do ataque arsenalista, Fransérgio ataca o esférico, falha e Ferro coloca a bola na própria baliza ao tentar cortar o lance.Festa bracarense que não se prolongou por muito tempo. Quatro minutos depois, Pizzi trabalhou bem à entrada da área adversária e rematou colocado ao poste direito da baliza de Tiago Sá, que se estirou mas não conseguiu evitar o empate.O SC Braga esteve perto de regressar à vantagem, com Sequeira a bater um livre direto frontal ao poste da baliza de Zlobin. Wilson Eduardo, descaído pela esquerda, também tentou surpreender o guardião russo mas sem a pontaria necessária.

O Benfica também esteve perto do golo a cinco minutos do intervalo. Grande jogada de envolvimento e Chiquinho recebeu sozinho na área. O remate, frouxe, saiu ao poste. Assim, Artur Soares Dias apitou para o intervalo, com o jogo empatado.





Na segunda metade, o Benfica entrou melhor e aos 49 minutos, a equipa de Bruno Lage pede grande penalidade, por suposta mão de Wallace na área bracarense. Artur Soares Dias mandou seguir a partida.





Aos 55 minutos, Pizzi cruzou de forma teleguiada para Carlos Vinícius. O avançado brasileiro cabeceou perto da baliza do Sporting de Braga e Tiago Sá fez uma das defesas da noite. Pouco depois, golo do Benfica.





Taarabt solicitou Carlos Vinícius em profundidade e o jogador do Benfica, descaído pela esquerda, rematou já sem muito ângulo e Tiago Sá faz uma má abordagem ao lance, colocando a bola na baliza bracarense. Sequeira ainda tentou o corte mas o esférico entrou.





Cambalhota no resultado e o SC Braga a tentar responder com empate. Trincão rematou por cima e aos 71 minutos, Paulinho teve uma golo anulado por fora-de-jogo, na altura do passe de Francisco Trincão. Pouco depois, Pizzi obrigou Tiago Sá a uma grande defesa.





Logo a seguir, Paulinho trabalhou bem à entrada da área a tentou o empate mas o disparo saiu o por cima da baliza de Zlobin.







Artur Soares Dias apitou para o final da partida e com este triunfo o Benfica avança para os quartos de final da Taça de Portugal, acompanhando Académico de Viseu, Varzim, Rio Ave, Canelas e Paços de Ferreira para a próxima fase da prova rainha do futebol português.





Veja o resumo da partida: