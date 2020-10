Sporting da Covilhã elimina nos penáltis Caldas da Taça de Portugal

A equipa da casa entrou melhor na partida, cirando logo um lance de perigo logo nos primeiros minutos da partida, mas sem conseguir marcar.



A insistência do Caldas, do Campeonato de Portugal, manteve-se e, apesar de as duas equipas se equilibrarem na posse de bola, inaugurou o marcador, num remate de Ricardo Isabelinha, aos 34 minutos.



A equipa da Covilhã, da II Liga, voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva, acabou por igualar o marcador aos 49 minutos, com um remate de Jean, que o guarda-redes Luis Paulo não conseguiu defender.



Com o Covilhã a evidenciar alguma supremacia na segunda parte, e o Caldas a tentar reagir, as duas equipas procuraram por diversas vezes chegar ao golo que poderia decidir quem se mantinha na competição.



Empadas a uma bola as equipas foram a prolongamento, no qual não houve alteração no resultado, com a eliminatória a ter de ser decidida nas grandes penalidades.



Na marcação do terceiro penálti do Caldas, o guarda-redes do Covilhã defendeu o remate de Marco Santos, deixando em desvantagem a equipa da casa, que acabou batida por 5-4.



Jogo no Campo da Mata, nas Caldas da Rainha.



Caldas - Covilhã, 1-1 após prolongamento, 4-5 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



No final do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Ricardo Isabelinha, 34 minutos.



1-1, Jean, 49 minutos.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Leandro Borges.



1-1, Jaime.



2-1, João Rodrigues.



2-2, Gleison.



2-2, Marcos Santos (defesa do guarda-redes).



2-3, Daffe.



3-3, André Santos.



3-4, André



4-4, Thomas Militão



4-5, João Cardoso



Equipas:



- Caldas: Luis Paulo, André Pérre, André Santos, João Rodrigues, Juvenal (Yordi Marcelo, 117), Leandro Borges, Luis Farinha, Mauro Eustáquio (Marcos Santos, 65), Pedro Gaio, Ricardo Isabelinha (Nuno Januário, 105) e Thomas Militão.



(Suplentes: Rui Oliveira, Yordi Marcelo, Marcos Santos, Marcelo Rosas, Rafael Roque, Vitor Rodrigues, Nuno Januário).



Treinador: José Vala.



- Sporting da Covilhã: Bruno, David, André, Filipe, Jean, Jaime, Lamine, Leonardo Cá (Daffe, 46), Inters Gui (João Cardoso, 88), Deivison (Gleison, 46) e Lewis Enoh (Rui Areia, 113).



(Suplentes: Leonardo, Joel, Daffe, Gleison, João Cardoso, Edwin, Rui Areia).



Treinador Nuno Capucho



Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe (06), André Perre (48), André Santos (52), João Rodrigues (86) Lewis Enoh (93), Lamine (101), João Cardoso (112), Thomas Militão (113), Nuno Januário (115).



Assistência: 100 espetadores