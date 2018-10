Partilhar o artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça Imprimir o artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça Enviar por email o artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça Aumentar a fonte do artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça Diminuir a fonte do artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça Ouvir o artigo Sporting de Braga vence em Felgueiras com golo de Dyego Sousa e segue na Taça

Tópicos:

1932, SC Braga, Taça de Portugal, Flegueiras,