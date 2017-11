Sporting e Famalicão abrem jornada da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP 15 Nov, 2017, 09:57 / atualizado em 15 Nov, 2017, 09:57 | Taça de Portugal

Os “leões”, segundos classificados no escalão principal, terão honras de abertura da ronda, na quinta-feira, ao receberem a equipa famalicense, que ocupa o quinto lugar na II Liga, confronto que começa a assumir-se como um clássico moderno na competição.



As duas equipas vão encontrar-se pela terceira vez em quatro épocas e se o Sporting goleou o próximo adversário por 4-0 na época 2014/2015, no estádio José Alvalade, sentiu muitas dificuldades para se impor por 1-0 em Vila Nova de Famalicão, na temporada passada.

Sporting e Benfica com tarefas diferentes

Enquanto o Sporting apresenta um registo 100 por cento vitorioso nos oito jogos disputados na Taça de Portugal frente ao Famalicão, o histórico de confrontos entre o Benfica e o Vitória de Setúbal, terceiro e 15º colocados da I Liga, é muito mais equilibrado.



O tetracampeão nacional e recordista de títulos na prova, com 26 troféus conquistados, defrontará no sábado pela 21ª vez a equipa sadina, frente à qual se impôs em 10 ocasiões, perdeu em oito e empatou em duas.



Na última vez em que se encontraram o Benfica saiu derrotado na final de 2005, por 2-1, tendo ainda perdido o jogo decisivo em 1965, por 3-1, apesar de também ter erguido a taça à custa dos setubalenses por duas vezes, em 1962 (3-0) e 1943 (5-1).

FC Porto amplamente favorito

O historial entre FC Porto e Portimonense, líder isolado e 11º no escalão principal, é menos extenso e completamente favorável aos portuenses, que golearam a equipa algarvia por 13-1, em 1956, e venceram por 2-0, em 1985.



Além dos jogos do Benfica e do FC Porto, a quarta eliminatória da Taça de Portugal vai proporcionar mais dois embates entre primodivisionários: a receção do Rio Ave ao Sp. Braga e do V. Guimarães ao Feirense.



A prova perdeu todos os representantes dos campeonatos distritais, mas para a próxima ronda há já a certeza de manter duas equipas do terceiro escalão, na sequência dos confrontos entre Vizela e Vilaverdense e entre Praiense e Vilafranquense, todas do Campeonato de Portugal.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

- Quinta-feira, 16 nov:



Sporting (I) - Famalicão (II)



- Sexta-feira, 17 nov:



FC Porto (I) - Portimonense (I)



- Sábado, 18 nov:



Benfica (I) - Vitória de Setúbal (I)



Rio Ave (I) - Sporting de Braga (I)



- Domingo, 19 nov:



Vitória de Guimarães (I) - Feirense (I)



Santa Clara (II) - Desportivo de Chaves (I)



Académica (II) - Nacional (II)



União de Leiria (CP) - Desportivo das Aves (I)



Moreirense (I) - Felgueiras (CP)



Oliveirense (CP) - Marítimo (I)



Ideal (CP) - Cova da Piedade (II)



União da Madeira (II) - Freamunde (CP)



Caldas (CP) - Arouca (II)



Farense (CP) - Leixões (II)



Vizela (CP) - Vilaverdense (CP)



Praiense (CP) - Vilafranquense (CP)