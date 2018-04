Sporting e FC Porto ensaiam meia-final da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Abr, 2018, 08:07 / atualizado em 17 Abr, 2018, 08:13 | Taça de Portugal

As duas equipas realizam esta terça-feira a última sessão de trabalho de forma a preparar o jogo que dá acesso à final do Jamor.



A equipa leonina vive uma fase conturbada motivada por uma arreliadora onda de lesões.



O defesa-central André Pinto está em dúvida. Mathieu e William Carvalho dificilmente recuperarão. De fora estão também Bruno César, Rafael Leão e Podence.



Neste quadro Coates poderá ser o único central disponível. Petrovic é o mais forte candidato a fazer dupla com o uruguaio.



A única novidade positiva é a integração de Piccini que recuperou de uma entorse no joelho esquerdo e vai a jogo no lado direito da defesa.



A equipa leonina treina em Alcochete. Ao início da tarde o treinador Jorge Jesus faz o lançamento da partida em conferência de imprensa.

"Dragões" quase a 100 por cento

Os “dragões” voltam a treinar-se na manhã desta terça-feira e no final da tarde, 17h30, o técnico Sérgio Conceição irá antever a partida frente aos “leões”.



A equipa está instalada em Tróia onde prepara o embate de quarta-feira.



A única baixa é Danilo.



O clássico não deverá registar casa cheia. Para já estão vendidos 30 mil bilhetes. Ainda disponíveis estão os ingressos que têm preços entre os 10 e 22 euros para sócios e, 20 e 27 euros para o público em geral.



Também esta quarta-feira se realiza o outro jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Caldas e Aves, com início marcado para as 18h30, no Campo da Mata. Na 1.ª mão os avenses venceram por 1-0.