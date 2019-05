Sporting e FC Porto ultimam preparação da final da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2019, 10:09 / atualizado em 24 Mai, 2019, 10:16 | Taça de Portugal

As duas equipas preparam o encontro que fecha oficialmente a época de 2018/19.





A formação verde e branca conta desde quinta-feira com Idrissa Doumbia a treinar sem limitações. O restante plantel está a 100 por cento à exceção de Rodrigo Battaglia que prossegue o plano de recuperação física de uma lesão de longa duração.





Pelas 17h30 o técnico Marcel Keizer fará o lançamento da partida.





Na equipa azul e branca Fabiano deve ocupar a titularidade na baliza.





No lado direito da defesa mantém-se a dúvida entre Manafá e Éder Militão. Este último se não jogar na lateral pode ocupar um lugar no eixo defensivo em vez de Pepe.





No lado direito do meio-campo a posição do castigado Corona deverá ser ocupada por Otávio.





A equipa realiza o último treino na manhã desta sexta-feira no centro de estágio do Olival, Gaia, e ao início da tarde segue viagem para Lisboa.





Ao fim da tarde a formação portista passa pelo relvado do Estádio do Estádio Nacional e Sérgio Conceição fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.