Taça de Portugal. Benfica e Estoril disputam última vaga na final

A eliminatória está praticamente nas mãos do Benfica, após o triunfo no primeiro jogo e com três golos fora, e esta quinta-feira a equipa encarnada procura garantir a 38.ª final da Taça da sua história e o Estoril a segunda.



Nesta edição, no primeiro jogo entre ambos, o Estoril Praia esteve a vencer por 1-0, com um golo de André Vidigal, aos 23 minutos, mas o Benfica deu a volta ao marcador, com golos de Darwin Nuñez, aos 44 e 77 minutos, e Seferovic, aos 68.



Jorge Jesus não pôde contar na segunda-feira frente ao Rio Ave com Darwin, com o avançado uruguaio lesionado a apresentar uma tendinopatia do quadricipete à direita.



O Benfica é o clube com mais Taças de Portugal conquistadas, com 26 títulos e 11 finais perdidas, enquanto o Estoril Praia foi apenas uma vez finalista, na época de 1943/44, naquela que é a final mais desnivelada da história, precisamente diante dos ‘encarnados’ (8-0).



Nesta época, a equipa de Jorge Jesus afastou o Paredes (1-0), Vilafranquense (5-0), Estrela da Amadora (4-0) e Belenenses SAD (3-0), a única equipa da I Liga que defrontou.



Já o Estoril Praia, líder da II Liga, entrou logo na segunda eliminatória e eliminou o Sertanense (4-0), Lusitano Évora (5-0), e Boavista (2-1), Rio Ave (2-1) e Marítimo (3-1 após prolongamento), todos da I Liga.



O jogo de hoje no Estádio da Luz tem início marcado para as 20h15, com arbitragem de Hélder Malheiro.



Para a final de Taça de Portugal está já apurado o Sporting de Braga, que na quarta-feira venceu o FC Porto por 3-2, em jogo da segunda mão da meia-final disputado no estádio do Dragão, depois de um empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Braga.