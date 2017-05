Taça de Portugal: Detidas 16 pessoas, maioritariamente por artigos pirotécnicos

Lusa 29 Mai, 2017, 10:18 | Taça de Portugal

Segundo a subcomissária Elga Fiúza avançou que foram detidas 13 pessoas por posse de 55 artigos pirotécnicos, duas por resistência à autoridade e uma por posse de estupefacientes.



Apesar deste registo, a agente considera que a operação foi bem-sucedida, até porque não se registaram confrontos com adeptos, antes, durante ou depois do jogo.



O Benfica venceu a final da edição 2016/17 da Taça de Portugal de futebol, no Estádio Nacional, no Jamor, ao bater o Vitória de Guimarães por 2-1.