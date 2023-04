Taça de Portugal: FC Porto e Famalicão começam luta por final, Braga tenta carimbra Jamor

Em 12 de abril, no Funchal, os 'arsenalistas', três vezes vencedores do troféu, praticamente asseguraram a oitava presença no encontro decisivo, ao golearem em casa do Nacional, por 5-0, recebendo na terça-feira os insulares, num encontro praticamente para 'cumprir calendário', marcado para as 19:30.



Em terceiro na I Liga e com grande vantagem na eliminatória, o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, deverá utilizar este encontro para rodar alguns jogadores, algo que também poderá acontecer com o Nacional, em zona perigosa na tabela da II Liga.



No dia seguinte, às 20:30, em Vila Nova de Famalicão, o FC Porto, detentor do troféu, tenta trilhar caminho para uma 33.ª final da Taça de Portugal, frente a uma equipa da casa, que, na pela terceira vez na meia-final, tenta chegar ao Jamor pela primeira vez.



Na luta pelo título da I Liga, o treinador dos 'dragões', Sérgio Conceição, poderá, uma vez que terá ainda um jogo da segunda mão, aproveitar para fazer descansar alguns dos jogadores mais utilizados, embora não seja esperada uma revolução.



Esta vai ser a quinta vez que as duas equipas se encontram na Taça de Portugal, a primeira no século XXI, com o FC Porto a seguir sempre em frente, apesar de, na última ocasião, ter tido necessidade de recorrer a prolongamento, na quarta eliminatória de 1998/99.



Os 'dragões' chegaram três vezes à final nas últimas quatro temporadas e, em 2021/22, conquistaram pela 18.ª vez a Taça de Portugal.



Esta temporada, o FC Porto marcou 14 golos em quatro encontros na prova e ainda não sofreu qualquer tento, afastando apenas uma equipa da I Liga, o Arouca (4-0), além de duas da II Liga - Mafra (3-0) e Académico de Viseu (1-0) -, além do Anadia (6-0), da Liga 3.



O Famalicão, ainda na luta pelos lugares de acesso às competições europeias na I Liga, não encontrou qualquer equipa primodivisionária até ao momento, embora tenha jogado com três equipas da II Liga, Trofense (1-0), BSAD (4-1) e Leixões (2-1, após prolongamento), tendo ainda afastado o Dumiense (4-1), do Campeonato de Portugal.



Este percurso iguala as melhores ‘campanhas’ famalicense na prova, depois das presenças nas meias-finais em 2019/20 e 1945/46.



A segunda mão da meia-final entre FC Porto e Famalicão está marcada para 04 de maio, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.