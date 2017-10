Taça de Portugal: `grandes` vencem em jornada com surpresas

Inês Geraldo - RTP 15 Out, 2017, 22:17 | Taça de Portugal

Na última quinta-feira, Jorge Jesus e companhia viajaram até Oleiros para defrontar a equipa local num campo sintético. Com as segundas linhas em ação, os Leões venceram o adversário por 4-2, com João Palhinha a assumir o papel de maior destaque, com dois golos. Surgiram também Mattheus Oliveira e Rafael Leão nos tentos leoninos e Podence foi um dos melhores em campo ao assistir por três vezes os colegas.



No dia seguinte, o Lusitano de Évora recebeu (ainda que no Estádio do Restelo) o FC Porto. Sérgio Conceição não poupou jogadores e mostrou querer ter uma equipa competitiva para terça-feira, dia em que vai defrontar o RB Leipzig. Sem grande surpresa, os Dragões golearam por 6-0, com Aboubakar a celebrar a renovação de contrato com dois golos.





Otavio marca um dos golos do FC Porto sobre o Lusitano - Miguel A. Lopes - Lusa



Otavio, Marcano, Galeno e Hernâni (com um vistoso golo de calcanhar) fecharam o marcador.



Sábado marcou mais uma jornada de jogos. Dos três grandes, o Benfica foi o último a entrar em campo e também conseguiu a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em mais uma exibição frouxa dos encarnados, valeu o golo de Gabriel Barbosa e as defesas do estreante Mile Svilar para arrancar a vitória ao Olhanense, no Estádio do Algarve.



Destacam-se ainda os triunfos de Vitória de Guimarães, que goleou o Vasco da Gama, da Vidigueira, por 6-1. No fim da partida emergiu o espírito da Taça, com as três equipas em campo a juntarem-se e a tirar uma fotografia para a posteridade. SC Braga e Marítimo também estão na próxima fase mas tiveram de sofrer.



Os bracarenses podiam ter passado pela partida de forma descansada mas o São Martinho deu que fazer à equipa de Abel Ferreira e bateu-se pelo apuramento até ao fim do jogo, acabando vergado com um resultado desfavorável de 3-2. O Marítimo também teve de suar para bater o União Torcatense. Um golo de Everton a fechar a primeira parte valeu o triunfo para a equipa de Daniel Ramos.





Dyego Sousa cabeceia para um dos golos do SC Braga - Hugo Delgado - Lusa



Este domingo trouxe algumas surpresas. Rio Ave, Desportivo de Chaves e Moreirense mostraram superioridade perante a Sanjoanense, Fátima e Canelas 2010 e venceram sem constestação. O Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal também estão qualificados mas sofreram para o conseguir.



Perante o Vila Real, os avenses venceram apenas por 1-0 e o Vitória de Setúbal necessitou do prolongamento para carimbar a vitória sobre o Pinhalnovense, num triunfo por 2-1.

Domingo de supresas na prova rainha

Apesar da vitória de muitos dos favoritos, este domingo de Taça de Portugal trouxe algumas surpresas. Quatro equipas da I Liga caíram da Taça de Portugal contra adversários que jogam em escalões menores.



Destaque para o grande feito do Vilaverdense que derrotou o Boavista por 1-0. Nos minutos de desconto da primeira parte, Rafael Vieira marcou o único golo da partida, que terminou com os adeptos axadrezados a criticarem a atuação da turma do Bessa.





Rafael Vieira festeja o único golo da partida frente ao Boavista - Hugo Delgado - Lusa



A equipa de Vila Verde, que milita no Campeonato de Portugal, na Serie A, festejou efusivamente o feito.



Também o Estoril não foi capaz de bater o histórico Farense, que também disputa o Campeonato de Portugal. No Algarve, a equipa de Pedro Emanuel acabou eliminada com um golo conseguido através da marcação de uma grande penalidade, por intermédio de Jorge Ribeiro.



Tondela e Belenenses também desiludiram. A equipa treinada por Pepa teve dois golos de vantagem mas deixou-se empatar após a expulsão de Ricardo Costa. No prolongamento, a equipa leixonense chegou à vantagem no marcador, já depois de se encontrar em vantagem numérica.





Equipa do Santa Clara festeja triunfo sobre o Belenenses - Eduardo Costa - Lusa



Tal como o Leixões, que joga na II Liga, o Santa Clara também atirou para fora de prova o Belenenses. Os açorianos foram os primeiros a chegar ao golo por intermédio de Fernando. Maurides empatou o jogo já na segunda metade e aos 89 minutos, Clemente marcou o golo da vitória para o Santa Clara, que continua na prova rainha.



Noutras partidas, o Portimonense eliminou o Moura nas grandes penalidades, o Arouca derrotou o Coruchense por 3-0, a União de Leiria venceu o Sporting de Espinho por 2-0 e a Académica atirou o Paços de Ferreira para fora da Taça. AD Oliveirense, Freamunde, Famalicão, Nacional, União da Madeira, Vizela e Vilafranquense também estão apurados para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.