Taça de Portugal. Nacional e Sporting de Braga iniciam luta por lugar na final

Na quarta-feira, o Nacional, única equipa da II Liga nesta fase, recebe o primodivisionário Sporting de Braga, no jogo da primeira mão das meias-finais, com a equipa insular a procurar a presença na final da Taça pela primeira vez, frente a um adversário que já conquistou o troféu três vezes.Depois de ter atingido as meias-finais em 2008/09, 2011/12 e 2014/15, o Nacional volta a disputar esta fase da prova, frente a um adversário que levantou o troféu em 1965/66, 2015/16 e 2020/21.Para chegar a esta fase, o Nacional deixou pelo caminho Angrense (2-0), Oliveirense (3-1 após prolongamento), Tondela (1-0), Rabo de Peixe (1-0) e Casa Pia (5-2 após prolongamento), enquanto o Sporting de Braga eliminou Felgueiras (2-1), Moreirense (2-1), Vitória de Guimarães (3-2) e Benfica, o recordista com 26 cetros, nos quartos de final, no desempate por penáltis, após 1-1 no final do tempo regulamentar e prolongamento.Nacional e Sporting de Braga já se defrontaram por 43 vezes nas diferentes competições, com vantagem para os 'arsenalistas', com 24 vitórias, registando-se ainda 10 empates e nove triunfos dos insulares. No entanto, na única vez em que se defrontaram na Taça de Portugal, em 2008/09, o Nacional bateu o Sporting de Braga por 1-0, em jogo da quarta eliminatória.O jogo entre Nacional e Braga está agendado para quarta-feira, pelas 19:30, enquanto a segunda mão vai ser disputada em Braga, no dia 25 de abril, também pelas 19:30.Na outra meia-final, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai defrontar o Famalicão, que também procura chegar pela primeira vez à final da Taça.Os ‘dragões’, que já conquistaram a Taça de Portugal por 18 vezes, a última na época passada, vão ter pela frente um Famalicão que está pela terceira vez nas meias-finais, depois de 1945/46 e 2019/20, mas que ainda procura atingir o jogo decisivo.No jogo da primeira mão, agendado para 26 de abril, o Famalicão vai receber o FC Porto, estando o jogo da segunda mão, no Estádio do Dragão, marcado para 04 de maio, com ambas as partidas com início agendado para as 20:30.O FC Porto e o Famalicão já se defrontaram por 24 vezes nas diferentes competições, com os ‘dragões’ a somarem 17 vitórias, com três empates e quatro triunfos dos famalicenses. Na Taça de Portugal já se enfrentaram quatro vezes, com o FC Porto a seguir sempre em frente.Para chegar às ‘meias’, o FC Porto deixou pelo caminho Anadia (6-0), Mafra (3-0), Arouca (4-0) e Académico de Viseu (1-0), enquanto o Famalicão bateu Trofense (1-0), Dumiense (4-1), Leixões (2-1 após prolongamento) e BSAD (4-1).

A final da Taça da Portugal está marcada para o dia 04 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.