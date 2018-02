Taça de Portugal. Ricardo garante que Sporting tem substitutos à altura de Gelson e Bas Dost

Lusa 06 Fev, 2018, 09:15 | Taça de Portugal

"As duas equipas têm-se entregado de corpo e alma, têm dado bons espetáculos durante o campeonato, nas Taças e mesmo na Europa. Como é óbvio, se o Sporting não tiver Gelson ou Bas Dost, o Sporting continua. Não vai jogar com nove. Tem atletas ao nível dos que não podem jogar e isso, para mim, é a base do sucesso que qualquer equipa pode ter", afirma.



Em entrevista à Lusa, o antigo internacional português, que vestiu a camisola leonina durante quatro temporadas, assume a sua expectativa de "um bom espetáculo" entre os dois rivais e rejeita a existência de favoritismos, seja num clássico ou em qualquer outro encontro.



"Qualquer jogo não tem favoritos, ao contrário do que as pessoas pensam. São duas grandes equipas, duas das melhores equipas portuguesas. Para analisar isso teríamos de ver vários prismas, por isso, para mim, é um aspeto que não conta", referiu, sem deixar de lembrar a importância que é o formato da Taça ser atualmente diferente.



Ricardo participou na última meia-final da Taça de Portugal disputada entre 'dragões' e 'leões', na época 2005/06. O jogo disputado no Estádio do Dragão terminou com um empate a um golo no tempo regulamentar e a decisão só chegou nas grandes penalidades, com desfecho favorável ao FC Porto.



"Agora o formato da Taça é diferente, na altura a meia-final era só um jogo e agora são dois. Ninguém gosta de perder, todos gostam de ganhar. Não há só um jogo a preparar, há dois e cada um aborda da maneira que quiser. Mesmo perdendo, sabem sempre que há outro jogo", explica, confessando já não se recordar desse 'clássico'.



O antigo guardião do Sporting sublinha que "qualquer das equipas pode passar à final" e relativizou o histórico dos embates entre os dois 'grandes' nesta época, que se traduziram em dois empates. No seu entender, o equilíbrio foi mesmo a nota dominante dos clássicos em 2017/18.



"Em vários momentos uma equipa foi superior à outra e vice-versa, como é normal entre grandes equipas. Por vezes, até quem nem está tão bem e com tanta confiança acaba por ganhar. Nos jogos que já se fizeram até agora houve um verdadeiro equilíbrio, por isso o resultado tem também sido o empate, o que mostra a competitividade e a qualidade das equipas".



Com as duas equipas a lutarem também taco a taco pela conquista do campeonato nacional, Ricardo entende que uma eventual derrota no jogo de quarta-feira "vai fazer mossa", mas diz com a convicção de que o sentimento "já passou no dia seguinte" para os jogadores.



A primeira mão da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está marcada para quarta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão. A segunda está prevista para 18 de abril.





Pedro Emanuel prevê "equilíbrio" e um clássico "não muito espetacular"



Pedro Emanuel defende que o equilíbrio vai voltar a prevalecer no terceiro jogo da época entre FC Porto e Sporting, que se reencontram nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, após empates 0-0 no campeonato e na Taça da Liga.



Em declarações à Lusa, o ex-treinador do Estoril Praia, que vestiu a camisola portista ao longo de sete temporadas, realça a "enorme tradição na prova" de ambos os clubes e assegura que o facto de ser uma eliminatória a duas mãos vai pesar na partida de quarta-feira no Estádio do Dragão, no Porto.



"Vão encontrar-se os dois principais candidatos e é um momento importante da época. Estar nas meias-finais é ambicionar chegar à final. Acredito que será um embate equilibrado, agora a duas mãos, e que esta primeira mão não vai decidir nada. São duas equipas taticamente muito evoluídas, com muito bons executantes que podem desequilibrar", afirma.



Sem deixar de vincar as "dinâmicas distintas" das formações orientadas por Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o técnico entende que a decisão destes 180 minutos vai "pender para quem tiver a capacidade para ser mais eficaz nos momentos em que puder concretizar", independentemente da superioridade que possa ser criada sobre o oponente.



Confrontado com as anunciadas ausências de Gelson Martins e Bas Dost no Sporting, aliadas ao fator casa do FC Porto e à derrota 'leonina' no último jogo (2-0 com o Estoril Praia), Pedro Emanuel admite que possa haver um ligeiro favoritismo para o conjunto azul e branco.



"Ambas as equipas perderam jogadores nucleares? É normal que haja um desgaste maior. Não acredito que este primeiro jogo vá decidir muita coisa. Agora, poderá dar um pouco de ascendente a quem joga em casa, neste caso o Porto, para tentar conquistar um resultado que lhe permita um pouco mais de tranquilidade para a segunda mão", afirmou.



O antigo defesa central esteve na última meia-final da Taça de Portugal que FC Porto e Sporting disputaram, corria então a temporada 2005/06. Após um empate a um golo, a decisão surgiu nas grandes penalidades, nas quais os portistas foram mais fortes, vencendo posteriormente a competição.



"Não tenho grande prognóstico, mas acredito que não será um jogo muito espetacular. Não acredito que vá haver muitos golos. E, se isso acontecer, com uma vantagem natural do Porto por jogar em casa, mas sem grande diferença. Provavelmente 1-0, 1-1 ou 2-1. Sem muitos golos", conclui.



Esta época, nos 'clássicos' que opuseram Sporting e FC Porto saldaram-se por dois 'nulos', o primeiro dos quais na oitava jornada da I Liga, em Lisboa, e o segundo numa das meias-finais da Taça da Liga, em Braga, que seria decidida a favor dos 'leões' no desempate por penáltis (4-3).



