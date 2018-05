Taça de Portugal. Sporting não vai treinar no Jamor

RTP Comentários 17 Mai, 2018, 15:48 / atualizado em 17 Mai, 2018, 16:26 | Taça de Portugal

A FPF anunciou que o Sporting não vai fazer o treino previsto para o Jamor de preparação para a final da Taça de Portugal, a ser jogada no domingo.



No entanto, relembrou que o segundo finalista, o Desportivo das Aves, vai realizar o seu treino no sábado, às 11h00, no Estádio Nacional.



Depois da invasão de um grupo de adeptos de cara tapada na Academia de Alcochete e de agressões a jogadores e equipa técnica, o Sporting não realizou nenhum treino de preparação para a final da prova rainha portuguesa, que está agendada para as 17h15.



Depois do sucedido, 23 pessos foram detidas e vão ser ouvidas esta quinta-feira no Tribunal do Barreiro.