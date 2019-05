Taça de Portugal. Sporting "preparado" para jogo "importante e especial"

Lusa Comentários 24 Mai, 2019, 18:39 / atualizado em 24 Mai, 2019, 18:44 | Taça de Portugal

“É um jogo muito importante, já jogámos outros importantes, mas este é especial. Os jogadores gostam deste tipo de jogos, com muita pressão envolvida. A equipa está preparada", afirmou.



O técnico holandês perspetivou um jogo diferente da final da Taça da Liga, que também opôs as duas formações, e terminou com a vitória dos ‘leões' nas grandes penalidades, e afirmou que uma possível decisão por penáltis foi bem preparada.



"É a nossa segunda final com o FC Porto, vai ser um jogo diferente. Podemos esperar duas equipas que vão dar tudo o que têm para ganhar. Preparámo-nos para este jogo, inclusive para um possível desempate por grandes penalidades", sublinhou.



Em relação às ausências de Borja e Ristovski, por castigo, Marcel Keizer não se mostrou preocupado e assegurou que será "uma boa oportunidade" para outros jogadores, e revelou que Wendel está preparado para ir a jogo, após ter sido ‘apanhado' a conduzir sem carta de condução.





"Não temos Borja e Ristovski, mas é uma boa oportunidade para outros jogadores. Wendel está preparado para jogar amanhã (sábado). Cometeu um erro, já está resolvido, e está pronto para o jogo", garantiu.

Bruno Fernandes quer Taça e deixa futuro em aberto





Bruno Fernandes, o jogador do Sporting que esteve na conferência de imprensa, disse que neste momento só pensa em vencer a Taça de Portugal de futebol pelo Sporting, na final diante do FC Porto, no sábado, mas não esclareceu se vai ser o seu último jogo.



“Não faço ideia se será o meu último jogo. Tenho contrato com o Sporting, neste momento estou focado nas ambições do clube, que são as minhas também. Não sei de mais nada, estou a ser o mais sincero possível”, referiu o médio, em conferência de imprensa.







Foto: Nuno Fox - Lusa





Perante a insistência da comunicação social, o goleador dos ‘leões’ - apontou 32 golos, em 52 jogos - acabou por abordar de forma mais pormenorizada uma eventual saída no fim da temporada, frisando que, a acontecer, tem de ser boa para o Sporting.



“Só saio do Sporting quando as minhas ambições forem maiores que as do clube. Neste momento, as ambições são as mesmas, que é ganhar a Taça de Portugal. Se chegar uma proposta boa, temos de analisar e discutir o que é melhor para mim e para o clube”, adiantou.



Depois da final perdida (2-1) na época passada, frente ao Desportivo das Aves, Bruno Fernandes vincou a intenção de terminar a época com mais um título, depois da conquista da Taça da Liga, em janeiro.



“O peso que tenho em cima das costas é carregar ao peito o símbolo que carrego. Temos uma grande responsabilidade em representar este clube e estar nesta final. Independentemente de ter feito uma grande época, o que quero é acabar a época da melhor forma coletivamente e não individualmente”, declarou.



Sobre os ‘dragões’, Bruno Fernandes deixou elogios ao companheiro de seleção Danilo e também indicou o argelino Brahimi como o jogador mais desequilibrador em Portugal.



“Se pudesse, tiraria o Brahimi. É o jogador mais desequilibrador do campeonato, tem rasgos de génio, consegue tirar dois ou três jogadores do caminho e criar perigo, é o jogador que nos pode causar mais problemas. Também o Danilo, que é um jogador muito forte fisicamente e muito difícil de ultrapassar”, descreveu.



Apesar de ter apontado golos em todos os jogos da prova ‘rainha’ esta temporada, o médio confessou que “é sempre gratificante dar uma final à equipa”, sublinhando, contudo, que “o mérito também é da equipa”.



Sporting e FC Porto discutem no sábado, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, a final da Taça de Portugal, no último jogo oficial das provas profissionais em 2018/19.