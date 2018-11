Taça de Portugal tem epicentro na Beira Alta

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Nov, 2018, 07:55 / atualizado em 21 Nov, 2018, 08:49 | Taça de Portugal

Quinte jogos vão levar a festa do futebol a quase todo o país, ainda que haja algumas regiões que estejam privadas de jogos da “prova rainha” do futebol nacional como o Ribatejo, Alentejo e Algarve.



O atual detentor do troféu Desportivo das Aves visita o terreno do Cova da Piedade (16.º na II Liga).



Entre as equipas consideradas mais fortes as principais dificuldades podem ser sentidas pelo Sporting que terá de jogar contra o Lusitano de Vildemoinhos, atual 5.º classificado da série B do Campeonato de Portugal, na Beira Alta.



Quanto ao Benfica recebe o Arouca (13.º na II Liga) e deverá ultrapassar este obstáculo com maior ou menor dificuldade.



O FC Porto faz as honras da casa ao Belenenses reeditando um clássico do futebol português.



E o Sp. Braga no último jogo da jornada, no domingo à noite, recebe o Praiense (1.º da série D do Campeonato de Portugal).

Eis o quadro completo de jogos da 4.ª eliminatória:

Quinta-feira (22/11):



Benfica-Arouca, 20h45



Sábado (24/11):



Vildemoinhos-Sporting, 15h00



Cova da Piedade-D. Aves, 15h30



FC Porto-Belenenses, 20h45



Domingo (25/(11):



Sp. Covilhã-Moreirense, 14h30



Montalegre-Águeda, 14h30



Tondela-Vale Formoso, 15h00



U. Madeira-V. Guimarães, 15h00



Sp. Espinho-Boavista, 15h00



Rio Ave-Silves, 15h00



P. Ferreira-Casa Pia, 15h00



Leixões-Anadia, 15h00



Penafiel-V. Setúbal, 15h00



Marítimo-Feirense, 16h00



Santa Clara-Chaves, 17h00





Sp. Braga-Praiense, 19h30