Taça. Nacional e Braga começam corrida à final

Na Choupana, o atual terceiro classificado da I Liga visita o único representante da II Liga e dos escalões inferiores, naquele que será apenas o segundo duelo entre estes dois emblemas nesta competição.Nos insulares sem baixas por lesão, Zé Manuel será a grande ausência nesta receção aos "arsenalistas", depois do vermelho direto visto, frente à UD Oliveirense, estando Pipe Gómez - tem sido opção na faixa direita do ataque - na calha, para render o extremo luso.

Fruto da boa entrada no último jogo, André Sousa também poderá ser lançado de início, dependendo da projeção ofensiva pretendida, pelo técnico dos madeirenses.





Do lado minhoto Artur Jorge, técnico dos bracarenses, deverá proceder a algumas alterações, sempre dentro das escolhas às quais mais recorre. Sequeira é a única baixa, após lesão contraída no final de março, com Tiago Sá a ser o provável substituto de Matheus, na baliza. Menos certa, mas também provável, é a entada de Pizzi para as primeiras opções, depois do impacto criado no triunfo ante o Estoril, assim como Banza - suplente desde a derrota em Guimarães - Álvaro Djaló e José Mendes, reforço de inverno, motivado pelo golo anotado no último desafio, podem também surgir no "onze" escolhido.Na única vez em que se defrontaram na Taça de Portugal, em 2008/09, o Nacional bateu o Sporting de Braga por 1-0, em jogo da quarta eliminatória.O Sporting de Braga tenta alcançar a oitava final da sua história, depois de ter levantando o troféu em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, enquanto os madeirenses, a lutar pela sobrevivência na II Liga (15.º classificado apenas dois pontos acima de zona de despromoção), procuram garantir pela primeira vez a presença no Jamor.O Nacional está pela quarta vez nas meias-finais da Taça de Portugal, mas em 2008/09, 2011/12 e 2014/15 falhou sempre o acesso à final.O encontro está agendado para as 19h30, com a segunda mão a ser disputada em Braga, em 25 de abril.Na outra meia-final, em 26 de abril, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai visitar o Famalicão, que também procura chegar pela primeira vez à final da Taça. A segunda mão será em 4 de maio, no Dragão.A final da Taça da Portugal está marcada para o dia 4 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.