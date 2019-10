Terceira ronda da Taça fecha hoje com os restantes cinco primodivisionários

As últimas cinco equipas da I Liga a entrar em ação na Taça de Portugal em futebol tentam hoje chegar à quarta ronda da prova, tentando evitar o mesmo destino das cinco já eliminadas.

A terceira eliminatória da Taça de Portugal encerra hoje com os restantes 16 dos 32 jogos que a compunham, entrando em ação, além das cinco da I Liga, outras cinco da II Liga, 21 do Campeonato de Portugal e o Águias do Moradal, única formação sobreviovente dos Distritais.



Vitória de Setúbal, Santa Clara, Famalicão, que lidera a I Liga, Boavista e Marítimo vão tentar assim seguir em frente para a quarta eliminatória da prova ‘rainha’ do futebol português e tentar evitar o mesmo destino de outras cinco, que já foram afastadas da prova.



De destacar, até ao momento, a eliminação de um dos três ‘grandes’, o Sporting, que ‘caiu’ na quinta-feira em Alverca, ao perder por 2-0 com os ribatejanos, enquanto, no sábado, foram afastadas mais quatro equipas da I Liga: Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Portimonense e Tondela.



Entre as oito do primeiro escalão que já reservaram lugar na ronda seguinte estão o Benfica, que afastou na sexta-feira o Cova da Piedade, da II Liga, e o FC Porto, vencedor do Coimbrões, do Campeonato de Portugal.



Resultados da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, que se disputa entre quinta-feira e hoje:



- Quinta-feira, 17 out:



(+) Alverca (CP) - Sporting (I), 2-0



- Sexta-feira, 18 out:



Cova da Piedade (II) – (+) Benfica (I), 0-4



- Sábado, 19 out:



Condeixa (CP) – (+) Rio Ave (I), 0-1



(+) Sintra Football (CP) – Vitória de Guimarães (I), 1-1 (1-1 ap, 4-3 gp)



Pevidém (D) – (+) Belenenses SAD (I), 0-2



(+) Sporting de Espinho (CP) – Vilafranquense (II), 2-1



(+) Académico de Viseu (II) – Real Massamá (CP), 3-1



Fabril (CP) - (+) Moreirense (I), 1-3



Amora (CP) – (+) Sanjoanense (CP), 0-1



Louletano (CP) – (+) Paços de Ferreira (I), 1-1 (1-2 ap)



Penafiel (II) – (+) Gil Vicente (I), 0-2



(+) Feirense (II) - Tondela (I), 3-0



(+) Farense (II) – Desportivo das Aves (I), 5-2



(+) Académica (II) – Portimonense (I), 2-1



Coimbrões (CP) – (+) FC Porto (I), 0-5



Leça (CP) - (+) Sporting de Braga (I), 1-3



- Domingo, 20 out:



Águias do Moradal (D) – Vitória de Setúbal (I), 14:00



Olímpico do Montijo (CP) – Anadia (CP), 15:00



Valadares Gaia (CP) – Canelas 2010 (CP), 15:00



Loures (CP) – Benfica de Castelo Branco (CP), 15:00



Varzim (II) – Estoril Praia (II), 15:00



AD Oliveirense (CP) - Santa Clara (I), 15:00



Sernache (CP) – Sertanense (CP), 15:00



Arouca (CP) – Merelinense (CP), 15:00



Lusitânia Lourosa (CP) – Famalicão (I), 15:00



Mafra (II) – Fafe (CP), 15:00



Casa Pia (II) – Vizela (CP), 15:00



Pedras Salgadas (CP) – Águeda (CP), 15:00



Marinhense (CP) – Fátima (CP), 15:00



Desportivo de Chaves (II) – Boavista (I), 16:00



Beira-Mar (CP) – Marítimo (I), 17:00



Leixões (CP) – Praiense (CP), 19:45



(+): Apurado para a quarta eliminatória.



O sorteio da quarta eliminatória, que se disputa no dia 24 de novembro, realiza-se no dia 29 de outubro, às 14:00.