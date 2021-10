Tondela treme na Madeira mas segue na Taça de Portugal

Após duas semanas de paragem na I Liga, o Tondela estreou-se na competição diante da Camacha e não teve a vida facilitada diante do quinto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, que eliminou o FC Santa Marta (0-3) e o Ribeirão 1968 FC (6-1) nas eliminatórias anteriores.



Os tondelenses abriram o marcador logo aos quatro minutos, num lance que deixou o guarda-redes insular mal na fotografia. Na sequência de um canto, Framelin segurou o esférico num primeiro momento, mas deixou-o escapar, ficando à mercê de Manu que atirou a contar.



A resposta da formação madeirense, que recebeu pela última vez um primodivisionário em 2007 para a Taça de Portugal (Sporting de Braga 2-3), foi imediata, com Kenny a servir Gabriel Fraga, que resgatou o empate dois minutos depois, resultado com que as formações recolheram para intervalo.



O jogo seguiu a mesma toada na segunda parte, mas apesar das inúmeras oportunidades criadas pelas duas formações, faltou eficácia no último terço, com nota para a Camacha, que se bateu de igual para igual até ao último minuto da partida.



Já nos descontos, o árbitro assinalou livre indireto à entrada da pequena área a favor dos visitantes, após o guarda-redes da Camacha, na sequência de uma defesa ter colocado a bola no chão e voltar a segurar.



Salvador Agra assumiu a responsabilidade de encarar, a tão curta distância, praticamente toda a equipa oponente em cima da linha de golo, encontrando um dos poucos espaços, carimbando a passagem para a quarta eliminatória na Taça de Portugal.











Jogo realizado no Complexo Desportivo da Camacha.



AD Camacha - Tondela, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



0-1, Manu Hernando, 04 minutos.



1-1, Gabriel Fraga, 06.



1-2, Salvador Agra, 97 minutos.







Equipas:



AD Camacha: Framelin, João Diogo, Odailson, Alírio, Leo (Fati, 76), Carlos Ponte, Huguinho, Kenny (Belo, 66), Rudy (Sérgio Teles, 87), Gabriel Fraga e Vieirinha.



(Suplentes: Duarte Nuno, Opara, Belo, Rainier, Fati, Sérgio Teles e Jake).



Treinador: Christopher Pilar.







- Tondela: Babacar, Bebeto, Manu Hernando, Ricardo Alves (Eduardo Quaresma, 87), Khacef (Neto Borges, 46) Muratore (Salvador Agra, 78), Tiago Dantas, Iker, Juan (Jhon Murilo, 63), Rúben Fonseca (Dadashov, 63) e Rafael Barbosa.



(Suplentes: Philip Tear, Neto Borges, Salvador Agra, João Pedro, Jhon Murilo, Dadashov e Eduardo Quaresma).



Treinador: Paco Ayestarán.







Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Khacef (14), Ponte (16), Iker (60), Leo (68), Jhon Murilo (83), Eduardo Quaresma (88), Salvador Agra (90) e vermelho direto para o Huguinho (98).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.