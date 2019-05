Tonel. FC Porto e Sporting vão dar tudo por uma vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2019, 12:24 / atualizado em 22 Mai, 2019, 12:24 | Taça de Portugal

Tonel sabe que verá no Jamor duas equipas a darem tudo por uma vitória | Lusa

Sexta-feira os treinadores de FC Porto e Sporting fazem em conferência de imprensa a antevisão da final da Taça de Portugal, em futebol, em que os dois clubes são os protagonistas.



Esta época 2018/19 os portistas venceram a Supertaça e o o Sporting a Taça da Liga mas para o ex-futebolista Tonel que representou os dois emblemas, a final de sábado não se pode considerar um mal menor para qualquer um dos finalistas que fará tudo para ganhar a competição.





Uma certeza tem Tonel quem levantar a Taça vai ter um sentimento especial.Da última vez que FC Porto e Sporting se defrontaram no Jamor foi em 2007-2008. Tonel era capitão dos “leões” e ergueu o troféu depois de dois golos de Rodrigo Tiuí no prolongamento.Nestas declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, Tonel aproveitou para dizer que ficou satisfeito por saber que Jeremy Mathieu renovou por mais uma época com os verde e brancos antes da final da Taça.