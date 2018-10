Treinador do Lusitano de Vildmeoinhos "honrado" por defrontar o Sporting na Taça

Lusa Comentários 26 Out, 2018, 16:53 | Taça de Portugal

"Vai ser difícil, como é lógico, mas acima de tudo será uma oportunidade única na vida do clube e destes jogadores, que têm uma oportunidade excelente de mostrarem a sua qualidade e o seu valor", disse à Lusa o técnico da equipa que ocupa o nono lugar da Série B do Campeonato de Portugal, terceiro escalão.



O Lusitano causou uma das surpresas da terceira ronda, ao eliminar o primodivisionário Nacional, com um triunfo por 4-3 após prolongamento, recuperando de três situações de desvantagem no marcador.



É nesse "espírito guerreiro" e de "entrega ao jogo" que Rogério Sousa volta a depositar confiança para a partida frente ao Sporting.



"Gostaria que o jogo fosse no nosso Campo dos Trambelos, mas possivelmente não terá todas as condições necessárias para receber o jogo", disse quando questionado sobre a possibilidade do encontro se jogar noutro estádio, considerando que a sua equipa se sentiria "mais confortável" se o jogo fosse em Vildemoinhos.



O Estádio do Fontelo, em Viseu, e o Estádio João Cardoso, em Tondela, serão duas das hipóteses para acolher o encontro.



"Será uma oportunidade de o clube ter a recompensa que merece, por tudo o que tem dado ao futebol, seja a nível de prestígio, seja a nível financeiro", afirmou Rogério Sousa, não rejeitando a possibilidade de a partida se disputar num recinto com maior lotação do que o Campo dos Trambelos.



Para o capitão de equipa, Calico, o sorteio representa "uma justa recompensa, depois de a equipa ter eliminado o Nacional" na ronda anterior. "Será um momento único nas nossas carreiras", acrescentou o jogador.



Esta será a segunda que o centenário clube filiado na Associação de Futebol de Viseu vai medir forças com um dos ‘grandes’ do futebol português, depois do FC Porto, numa eliminatória do então Campeonato de Portugal, em 1929/30, com triunfo dos 'dragões' por 7-1.