Três "grandes" vão a sorteio nos "oitavos" da Taça

Mário Aleixo - RTP 22 Nov, 2017, 08:42 / atualizado em 22 Nov, 2017, 08:42 | Taça de Portugal

Além dos encarnados, mais sete equipas da I Liga, entre as quais FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães, finalista vencido em 2016/17, continuam na luta por um lugar no Jamor no final da temporada.



Num sorteio marcado para as 14h30, a II Liga vai ter quatro representantes, nomeadamente o Santa Clara, que deixou pelo caminho o primodivisionário Rio Ave, enquanto o Campeonato de Portugal, terceiro escalão, terá outras tantas equipas.

As equipas qualificadas para os oitavos de final:

- I Liga (8): FC Porto, Benfica, Sporting, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense e Marítimo.



- II Liga (4) - Santa Clara, Académica, União da Madeira e Cova da Piedade.



- Campeonato de Portugal (4) - Farense, Vilaverdense, Praiense e Caldas.