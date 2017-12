Três jogos da Taça de Portugal já têm data e hora marcada

Lusa 20 Dez, 2017, 17:56 | Taça de Portugal

Segundo as informações publicadas pela FPF no seu sítio oficial na Internet, a ronda arranca em Vila do Conde, com o Rio Ave-Desportivo das Aves, pelas 19h00 de 10 de janeiro, uma hora e meia antes do Cova da Piedade receber o Sporting no Estádio Municipal José Martins Vieira.



Em 11 de janeiro, é a vez do FC Porto entrar em campo, no reduto do Moreirense, em jogo marcado para as 20h30.



Por definir fica o encontro entre Caldas ou Académica, jogo em atraso da quinta eliminatória que está agendado para 30 de dezembro, do qual sairá o adversário do Farense nos ‘quartos’.