Vilaverdense prepara visita histórica a Alvalade

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 08:44 / atualizado em 12 Dez, 2017, 08:44 | Taça de Portugal

O jogo tem o início marcado para as 19h00, no Estádio José Alvalade.



Trata-se de um dia histórico para a equipa nortenha em 64 anos de história do emblema mais representativo de Vila Verde.



A equipa do distrito de Braga, em pleno coração do Minho, segue no segundo lugar da Série A do Campeonato de Portugal, e os seus responsáveis prometem não abdicar da identidade da equipa no encotnro da Taça.



O treinador da equipa nortenha, António Barbosa, assegura um Vilaverdense igual a si próprio, apesar do desafio ser um marco para o clube e para os jogadores.





O jogo também está a ser encarado de forma particular pelo presidente do Vilaverdense, Eduardo Milhão, que depois de ter eliminado o Boavista na eliminatória anterior, acredita numa surpresa ao afirmar: "Se formos para o jogo vencidos é melhor nem arrancarmos para Lisboa".Para criar dificuldades ao Sporting lá estará o guarda-redes Pedro Freitas que pede aos colegas para não terem medo e graceja quando diz que do outro lado nãoe stará "nenhum extraterrestre".No lado oposto, na frente de ataque do Vilaverdense estará o avançado Rafael Vieira que marcou ao Boavista e quer repetir a façanha em Alvalade.Cerca de mil adeptos deslocar-se-ão a Lisboa. A equipa viaja já esta terça-feira pelas 15h30 para a capital.