Vitória de Guimarães goleia em Valença e está na próxima ronda da Taça de Portugal

20 Out, 2018 | Taça de Portugal

Os vimaranenses, sétimos na I Liga, chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos sobre o oitavo classificado da I Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, após Davidson ter desfeito o ‘nulo' com um cabeceamento certeiro, aos 20 minutos, e de Tyler Boyd ter aumentado a contagem, com um desvio na pequena área, aos 40.



Os pupilos de Luís Castro dilataram o resultado na etapa complementar, com emendas à ‘boca da baliza' de Alexandre Guedes, aos 53 minutos, de Mattheus Oliveira, aos 66, um ‘bis' de Oscar Estupiñán, aos 71 e aos 77, e um golo de cabeça de João Afonso, aos 80.



Num desafio com cerca de 2.000 espetadores, muitos deles de pé, junto ao relvado, o Valenciano circulou a bola e equilibrou o jogo nos primeiros 15 minutos, mas os vitorianos controlaram o resto da primeira parte e também estiveram perto do golo em remates de Davidson, aos 19 minutos, de Tozé, aos 22, e de Tyler Boyd, aos 25 e aos 29.



O ritmo decaiu na segunda parte, com os vimaranenses a dilatarem o resultado com facilidade e o Valenciano a ficar perto do tento de honra, num remate de longe de Junior, travado por Miguel Silva, aos 62.