Vitória de Guimarães segue em frente na Taça ao golear

Lusa 14 Out, 2017, 18:15 | Taça de Portugal

Marcaram para a equipa minhota Moreno (05 minutos), Rafael Martins (15), Dénis (27), Tallo Junior (70) e Texeira (90 e 90+3), tendo João Pazinho (31) anotado o tento de hora dos anfitriões.



O Vitória entrou a “todo o gás” à procura de resolver depressa a eliminatória para evitar eventuais surpresas e marcou logo aos cinco minutos, através do central Moreno e, aos 15, já venciam por 2-0, com um golo de Rafael Martins.



A equipa da I Liga chegou ao terceiro golo através do central Dénis, aos 27 minutos, tendo o Vasco da Gama da Vidigueira ainda reduzido antes do intervalo, com um tento do avançado João Pazinho, aos 31.



Com o golo dos alentejanos, o jogo mudou e os homens da casa passaram a aproximar-se com mais frequência da baliza contrária e, durante alguns períodos do encontro, até controlaram o meio-campo.



Quase em cima do intervalo, primeiro por António Baixinho e depois por João Pazinho, o Vasco da Gama podia ter reduzido ainda mais a desvantagem no resultado, mas nem um nem outro conseguiram bater Miguel Silva.



No início da segunda parte, a equipa que milita no Distrital de Beja continuou a causar problemas à defesa vimaranense, com Pazinho a assustar os visitantes com um cruzamento remate a que Pedro Calhau por pouco não conseguiu chegar.



Só depois da quebra fícsica dos anfitriões é que os vitorianos voltaram ao comando das operções, tendo, aos 70 minutos, após um canto, o atacante Tallo Junior marcado de cabeça, tendo o resultado assumido maiores dimensões nos instantes finais da partida, muito por culpa de Texeira, com o avançado uruguaio a aproveitar dois lances de golo dentro da área adversária.