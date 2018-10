Vitória de Setúbal vence Armacenenses e avança na Taça de Portugal

Lusa Comentários 21 Out, 2018, 17:51 | Taça de Portugal

No Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, casa emprestada da equipa algarvia de Armação de Pera, do concelho de Silves, Valdu Té, aos 19 minutos, e Alex Freitas, aos 67, marcaram os golos dos sadinos, enquanto Márcio Meira, aos 50, assinou o tento dos algarvios de grande penalidade.



O embate entre o Armacenenses, 10.º classificado da Serie D do Campeonato de Portugal, e o Vitória de Setúbal, da I Liga, ficou marcado pela maior superioridade da equipa de Lito Vidigal, que não teve de se empenhar para vencer a turma algarvia.



A resistência da formação de Calú Divengle resistiu 19 minutos ao melhor futebol dos sadinos, altura em que o Vitória marcou por intermédio de Valdu Té, após cruzamento de André Sousa, depois de várias situações de golo, a melhor das quais por Nuno Valente (15) com um remate à barra, vantagem que se manteve até ao intervalo.



No início do segundo tempo, a equipa algarvia mostrou-se mais atrevida e chegou ao empate, aos 50 minutos, através de uma penalidade convertida por Márcio Meira, a castigar um desvio com o braço do defesa sadino Eber Bessa na área.



No entanto, Alex Freitas voltou a dar vantagem aos sadinos com um golo aos 67 minutos, seis depois de ter entrado para o lugar de Valdu Té, golo que garantiu a vitória e o ‘passaporte’ para a próxima eliminatória da Taça de Portugal.