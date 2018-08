Aplicação e site com informação sobre os incêndios em Portugal

Nuno Patrício - RTP03 Ago, 2018, 11:37 / atualizado em 03 Ago, 2018, 11:37 | Tecnologia

O site foi reformulado e foram adicionadas mais informações que podem ser relevantes tanto para a população em geral como para as entidades no terreno.

Em período de alto risco de incêndio, todas as ajudas que visem ajudar e informar as condições no terreno são preciosas. E através da aplicação e do site do Fogos.pt o utilizador tem acesso a informações, tais como a localização dos fogos e o seu estado (em alerta, em curso, em conclusão, entre outros), bem como o número e tipo de meios envolvidos no teatro de operações.





Nesta nova versão pode-se ver a barra temporal (timeline) do estado do incêndio, bem como dos meios no terreno, mas não só. Informações meteorológicas como temperaturas, velocidade do vento, humidade ou pressão atmosférica passam agora a estar disponíveis para cada incêndio registado, bem como o risco de incêndio para os concelhos alvos de focos de fogo.







Presente no Fogos.pt está também uma nova página de estatísticas, uma secção nova de avisos, que servirá para recolher informações de estradas cortadas, evacuações ou/e outras informações relevantes.







Entre as várias informações, uma das vantagens da aplicação é a possibilidade de configuração da receção de notificações quando há incêndios nos distritos de interesse para o utilizador.Os dados dos incêndios são obtidos de fontes oficiais, como o site da Autoridade Nacional Proteção Civil , sendo atualizados a cada minuto. O Risco de incêndio é fornecido pelo Instituto do Mar e da Atmosfera . Relativamente aos dados meteorológicos são providenciados pelo OpenWeatherMap As aplicações lançadas em 2016 contam atualmente com mais de 100 mil utilizadores registados, chegando diariamente milhares de notificações ao site para informar a população.