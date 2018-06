Chip contra abuso sexual premiado em concurso internacional

RTP07 Jun, 2018, 14:40 / atualizado em 07 Jun, 2018, 14:43 | Tecnologia

Integrado num relógio de pulso, este chip é ativado por um botão, que envia um sinal de alerta em 90 segundos, mesmo em zonas com pouca rede telefónica. Este sinal transmite a localização do utilizador para uma equipa especializada, ao mesmo tempo que capta áudio.



O dispositivo criado pela Leaf Wearables, de Nova Deli, custa menos de 40 dólares. A equipa foi condecorada esta quarta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, recebendo o prémio de um milhão de dólares.



"Com tantos avanços na inovação e na tecnologia, pareceu-nos inaceitável que não existisse uma solução que ajudasse a controlar esta pandemia de assédio sexual", declarou Anu Jain, fundadora do concurso Anu & Naveen Jain Women's Safety XPRIZE.



A equipa concorreu contra 85 equipas de 15 países, onde se incluíram os Estados Unidos, Índia, Suíça, Canadá, Espanha, Alemanha, China e Emirados Árabes Unidos.



As Nações Unidas estimam que, a nível global, uma em cada três mulheres é vítima de violência física, sexual ou ambas. Um dos objetivos das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas passa por acabar com a violência contra as mulheres até 2030.