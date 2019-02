Da Caparica para o espaço

David Saint-Jacques, 49 anos, da Agência Espacial Canadiana, engenheiro físico e médico, vai responder a 20 perguntas de 20 alunos durante 10 minutos.





A Estação Espacial Internacional completa uma órbita inteira à volta da Terra em cerca de 90 minutos e será no momento em que passa por cima de Portugal que a comunicação decorrerá. As questões já foram seleccionadas, vão ser colocadas em inglês e vão desde o perfil do astronauta, passando por conselhos até às curiosidades relacionadas com o dia-a-dia da vida no espaço.





A comunicação será feita através da ajuda da Rede de Emissores Portugueses.







A jornalista Beatriz Lopes foi tentar perceber como se está a preparar esta autêntica viagem e mostra que tal como o céu a curiosidade dos alunos não tem limite.





Sandra Gago professora de Inglês será a orientadora na lingua entre alunos e astronautas.







Falar com astronautas em tempo real uma iniciativa que faz parte do programa ARISS que tem inspirado alunos de todo o mundo a seguirem carreiras em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática.