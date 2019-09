ESA obrigada a corrigir órbita de satélite para evitar colisão com um outro da SpaceX

A órbita terrestre está cada vez mais “povoada” por satélites artificiais e o risco de colisão no espaço é cada vez maior.



De recordar que o lançamento da nova constelação Starlink ocorreu em maio deste ano, com o envio dos primeiros 60 de 12 mil satélites, que visam fornecer internet de alta velocidade a qualquer região do planeta.



Um projeto amplamente criticado por astrónomos, temendo interferências na visão do céu noturno e eventuais colisões com outros satélites.

De toda a história espacial comercial, e de acordo com fonte da ESA, esta foi a primeira vez em que a ESA teve que realizar uma manobra deste tipo para evitar uma real colisão com outro satélite.

This morning, @ESA's #Aeolus Earth observation satellite fired its thrusters, moving it off a collision course with a @SpaceX satellite in their #Starlink constellation pic.twitter.com/bn2GHnSoFI