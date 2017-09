Estrasburgo lança wifi gratuita para todos os locais públicos

RTP12 Set, 2017, 16:41 | Tecnologia

De acordo com o regulamento aprovado esta terça-feira em Estrasburgo, poderão candidatar-se a financiamento para a instalação de pontos locais de acesso sem fios câmaras municipais, bibliotecas, hospitais e outras entidades públicas.Bruxelas acredita que até 2020 mais de 6.000 locais públicos no espaço comunitário beneficiarão desta iniciativa.



Trata-se de um plano que poderá vir a contemplar mais de seis mil locais públicos até 2020. O relator do Parlamento Europeu sobre esta iniciativa foi o eurodeputado socialista Carlos Zorrinho.



“Proporcionar a todos os europeus o acesso gratuito e livre de restrições à internet de alta qualidade em sítios públicos é uma medida de grande simbolismo, que tem muita força política e tem um grande potencial transformador”, declarou Carlos Zorrinho.



O eurodeputado sublinhou que o regulamento “garante a neutralidade no acesso à Internet, garante também a seleção da melhor tecnologia a aplicar em cada caso, garante o acesso de forma independente da localização geográfica e também dos rendimentos dos utilizadores”.

c/ Lusa

Zorrinho disse estar convencido que, “tendo conseguido mobilizar, numa negociação técnica, complexa, 120 milhões de euros para arrancar”, será possível juntar fundos estruturais, fundos nacionais, públicos e privados, para garantir “um processo muito robusto, muito forte e muito importante para o futuro da Europa”.As primeiras candidaturas devem ser lançadas ainda antes do final deste ano ou no início do próximo ano, cabendo à UE financiar os custos com o equipamento e a instalação dos pontos de acesso, e aos beneficiários assegurar que os serviços Wi-Fi gratuitos sejam fornecidos aos cidadãos durante, pelo menos, três anos.O regulamento, que terá ainda de ser aprovado pelo Conselho, prevê formas de assistência financeira – por exemplo, sob a forma de vales – para cobrir até 100% dos custos elegíveis.