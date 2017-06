Europol avisa que "não há interruptor" para matar novo vírus informático

Jorge Almeida - RTP 28 Jun, 2017, 19:40 / atualizado em 28 Jun, 2017, 19:40 | Tecnologia

Um novo ataque cibernético espalhou-se rapidamente pelo mundo inteiro na terça-feira. É mais um vírus do tipo ransonware, que na maior parte dos casos pede um resgate financeiro para os utilizadores recuperarem os seus ficheiros.



"Este é outro ataque de ransomware grave com impacto global, embora o número de vítimas ainda não seja conhecido", afirmou o diretor executivo da Europol, Rob Wainwright.







“Não existe nenhum interruptor” para aniquilar o vírus e o melhor é mesmo não deixá-lo entrar no seu computador, avisa a agência que reúne as polícias dos países-membros da União Europeia.



A empresa de segurança cibernética do Grupo IB, com sede em Moscovo, estima que cerca de 100 empresas e organizações tenham sido atingidas pelo vírus. As vítimas estão espalhadas por todo o mundo e em diferentes indústrias, incluindo bancos, transportes e energia, entre outros setores de atividade.



O vírus usa uma ferramenta de hacking chamada EternalBlue, que tira proveito de uma fraqueza no Microsoft Windows. A Microsoft (MSFT, Tech30) lançou um patch para a falha em março, mas nem todas as empresas fizeram a atualização.



Para proteger o seu computador e evitar ser mais uma vitima deste vírus, a Europol aconselha:



• Mantenha todas as aplicações e sistemas operacionais atualizados nos seus dispositivos eletrônicos;



• Faça um backup dos seus ficheiros;



• Não abra anexos ou links que estejam em mensagens suspeitas.