Goldman Sachs e KKR investem milhões em tecnológica portuguesa

RTP05 Jun, 2018, 20:14 / atualizado em 05 Jun, 2018, 20:14 | Tecnologia

Através do investimento de 360 milhões, a Goldman Sachs e a KKR adquiriram uma participação minoritária da OutSystems, uma plataforma que, através de low code, permite que outras empresas possam criar o seu próprio software, sem terem de recorrer a programação tradicional.



Esta participação permitirá à empresa crescer em pontos-chave nos mercados dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão.



“No geral, este financiamento, juntamente com a atual situação financeira da empresa, permite-nos suportar o crescimento da empresa em todas as regiões”, afirma Paulo Rosado, presidente executivo da OutSystems.

Investimento a longo prazo

Stepahn Shanley, diretor da KKR, admite que a empresa ”tem atributos que raramente se veem reunidos numa empresa”, como o crescimento de receita rápido, um modelo de negócio eficiente e um alcance global. O diretor da KKR afirmou ainda que o investimento foi feito a longo prazo.



Criada em 2001, a OutSystems conta com clientes em mais de 50 países e receitas de mais de cem milhões de dólares. Atualmente conta com 700 colaboradores, mas espera aumentar o número para mil no final deste ano.



Para além do escritório português, em Linda-a-Velha, a OutSystems conta com mais nove escritórios nos Estados Unidos (Boston e Atlanta), Reino Unido, Holanda, Austrália, Hong-Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Japão.