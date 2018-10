Google+ vai encerrar após divulgação de dados de utilizadores

RTP09 Out, 2018, 11:13 / atualizado em 09 Out, 2018, 11:15 | Tecnologia

O caso foi divulgado na segunda-feira pelo Wall Street Journal, o que levou à publicação de um comunicado da Google a anunciar o fecho da rede social.A Google optou por não divulgar a falha de segurança na rede social aos utilizadores, corrigindo-a após a descoberta.





A notícia avançada pelo jornal norte-americano refere que o bug no sistema da rede social esteve ativo entre 2015 e 2018, até ao momento em que a empresa descobriu o erro no mês de março.



O erro estava relacionado com os API (Interface de Programação de Aplicativos) do Google+. Este permitia que outras aplicações acedessem a informações do perfil do utilizador, como o nome, e-mail, morada, género, profissão e idade.



A empresa anunciou em comunicado que irá encerrar a rede social daqui a dez meses, em agosto de 2019. O prazo estipulado pela Google pretende dar a oportunidade aos utilizadores de fazer o download dos seus dados.





Quanto às causas apontadas para o término do Google+, além da descoberta do bug, a empresa indica que a plataforma não era utilizada extensivamente pelos utilizadores.



A empresa reforça que não consegue comprovar quantos utilizadores foram afetados pelo bug. “Fizemos uma análise detalhada nas duas semanas anteriores à correção do bug e, a partir dessa análise, os perfis de até 500.000 contas do Google+ foram potencialmente afetados. A nossa análise mostrou que até 438 aplicações podem ter usado esta API”, informa a empresa.



“Não encontramos provas de que qualquer programador tenha conhecimento deste bug ou de ter abusado da API e não encontramos evidências de que os dados de qualquer perfil tenham sido usados incorretamente”.



Apesar do fecho da rede social para utilizadores regulares, a Google pretende manter a plataforma aberta para empresas. Uma análise da Google concluiu que o Google+ é utilizado por empresas para comunicação interna entre os trabalhadores. Esta compromete-se agora a criar novos detalhes para a rede social focados na vertente empresarial.