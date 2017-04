"Ideias com estilo", uma nova funcionalidade da Google

RTP 18 Abr, 2017, 12:36 / atualizado em 18 Abr, 2017, 15:47 | Tecnologia

Certamente que já conhece a pesquisa por imagens da Google e a sua vasta gama de fotografias. O que ainda não sabe é que o motor de busca lançou uma funcionalidade que o vai ajudar nas suas dúvidas relativas ao vestuário.Encontrar verdadeiras "pechinchas" sem sacrificar o estilo está agora acessível a partir das “Ideias com Estilo”.



A partir de agora, sempre que procurar fotografias de produtos de moda na pesquisa por imagens, o motor de busca apresenta um conjunto de imagens inspiradoras e outfits, que demonstram várias ideias de como usar esse produto no dia-a-dia.



A pesquisa por Imagens está repleta de fotos que ajudam a encontrar a tal inspiração de que precisa - quer se trate de locais para viajar, artigos para comprar ou fotografias das suas celebridades favoritas, arte ou memes. Mas quando se trata de moda, é difícil saber por onde começar. As “Ideias com Estilo” prometem então colmatar essa lacuna.







Com a nova funcionalidade, é possível ver opções reais de como é que aqueles sapatos vermelhos de salto alto ficam com a sua nova camisa ou até mesmo se a carteira que tem vindo a “namorar” combina com os seus jeans. Por outro lado, se o seu estilo for o desportivo, as ideias mais originais estão agora à distância de um clique.



Os utilizadores têm também a oportunidade de ver um carrossel de imagens para “itens similares” enquanto pesquisa por itens de roupa. Isto significa que quando estiver a pesquisar por óculos de sol, túnicas ou calções terá acesso a outros produtos que possam corresponder ao seu gosto e estilo.



Com estas novas opções, a Pesquisa por Imagens pode tornar-se a nova conselheira de moda. Ou, pelo menos, será com certeza uma ferramenta útil para encontrar o que melhor se adequa ao seu estilo, consoante as possibilidades económicas.