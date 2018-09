IST está a construir mini satélite para controlo e gestão aeronáutica

Foto: NASA/DR

O projeto do Instituto Superior Técnico está a receber apoio da Agência Espacial Europeia (ESA) e a equipa portuguesa conta lança-lo em órbita em meados de 2020.



Este satélite, que quase cabe na palma da mão, poderá ser o segundo satélite português no espaço depois do lançamento há 25 do PoSat-1, que tinha o tamanho de um frigorifico.