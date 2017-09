"O Facebook foi sempre anti-Trump". Zuckerberg na mira do Presidente

Sandra Salvado - RTP28 Set, 2017, 11:09 / atualizado em 28 Set, 2017, 11:10 | Tecnologia

Num outro tweet, Donald Trump acrescentou: "Mas as pessoas eram pró-Trump! Praticamente nenhum Presidente realizou o que realizámos nos primeiros nove meses e a economia está a crescer".





..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de setembro de 2017

Atacado por Trump e por “liberais”

Convocados ao Capitólio

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, respondeu as críticas do Presidente dos Estados Unidos, que acusou na prática o CEO da rede social de empreender uma política agressiva para com a sua Administração.Zuckerberg rejeitou a afirmação de Trump, garantindo que o Facebook trabalha para garantir "eleições livres e justas" com uma plataformaque não favorece qualquer dos lados."Trump diz que somos contra ele. Os liberais afirmam que nós ajudámos Trump [a vencer as eleições]. Ambos estão chateados com ideias e conteúdos de que não gostam. Administrar uma plataforma aberta a todas as ideias é assim", escreveu o Zuckerberg na sua conta do Facebook.O CEO da empresa destacou ainda que as últimas eleições presidenciais norte-americanas foram "as primeiras nas quais a internet era o principal meio de comunicação dos candidatos com a sociedade"."Depois das eleições, eu comentei que a ideia de que a desinformação no Facebook poderia influenciar os resultados da votação era uma loucura. Isso foi precipitado e eu arrependo-me do que disse", explicou Zuckerberg.E conclui: “Continuaremos a trabalhar para construir uma comunidade para todas as pessoas. Vamos fazer a nossa parte no sentido de nos defendermos contra os Estados que tentam espalhar a desinformação (…) Continuaremos a trabalhar para garantir a integridade de eleições livres e justas em todo o mundo”.De acordo com a BBC , o Senado e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitaram formalmente aos gigantes tecnológicos Google, Facebook e Twitter que testemunhassem no quadro das investigações sobre a possível influência russa nas eleições presidenciais norte-americanas.Os representantes das empresas devem apresentar-se perante a comissão de informações do Senado a 1 de novembro para uma audiência pública, informou a instituição na quarta-feira.O objetivo da comissão de informações é determinar se essas redes poderão ter sido usadas pela Rússia para influenciar a eleição presidencial ganha por Donald Trump, no final do ano passado. O Kremlin tem vindo a negar repetidamente qualquer envolvimento.