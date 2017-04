Pornografia infantil e propaganda terrorista no Facebook

RTP 13 Abr, 2017, 11:08 / atualizado em 13 Abr, 2017, 11:27 | Tecnologia

Escreve o Times que o algoritmo do Facebook chegou mesmo a promover parte deste material, ao sugerir a utilizadores da rede social que se juntassem a determinados grupos.



Porque o conteúdo em causa é ilegal, de acordo com as leis inglesas, o Facebook arrisca um processo crime por ter tido conhecimento da situação sem agir em conformidade, diz o jornal.O jornal informou as autoridades do país sobre a investigação, que não revelam, no entanto, se estão ou não a investigar a situação.



Para esta investigação, o jornal criou um perfil falso no Facebook. Rapidamente, lê-se no The Times, foram encontradas dezenas de imagens colocadas na rede social por uma "mistura de jihadistas e pessoas com interesse sexual em crianças".



Escreve ainda o jornal que, apesar de o Facebook ter retirado algumas das imagens denunciadas, os moderadores mantiveram online "posts pró-jihadistas", incluindo um que vangloriava os ataques do Estado Islâmico.



Só depois de o Facebook ter sido contactado diretamente pelo Times é que os responsáveis pela empresa removeram os conteúdos em causa.



Em resposta a esta investigação, o vice-presidente para operações globais do Facebook afirmou: "Estamos gratos ao The Times por nos ter alertado para este conteúdo. Retirámos todas as imagens que violavam as nossas políticas e não têm espaço no Facebook. Lamentamos que tal tenha acontecido. É claro que podemos fazer melhor e vamos continuar a trabalhar para estarmos à altura dos padrões que as pessoas justamente esperam do Facebook".