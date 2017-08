Portugueses gastam 223 milhões de euros em videojogos

Nuno Patrício - RTP 30 Ago, 2017, 10:53 | Tecnologia

De acordo com um estudo de mercado da empresa Newzoo, que segue as tendências dos mercados na área dos jogos digitais, Portugal encontra-se atualmente em 35.º entre os 100 maiores consumidores de videojogos, subindo 15 posições face a igual periodo de 2016.



De acordo com este estudo, no universo dos cerca de dez milhões de portugueses foram gastos até julho deste ano aproximadamente 223 milhões de euros em videojogos.



Este ranking, liderado pela China, apresenta valores na ordem dos 27 mil milhões de dólares gastos em vídeojogos, seguido pelos norte-americanos com 25 mil milhões dólares e o Japão com 12 mil milhões de dólares.



Mas se olharmos para a tabela mais atentamente verificamos que, segundo este estudo, Portugal apresenta um valor de gasto per capita, em videojogos, superior à China: 22 euros contra os 15 euros dos chineses. Neste caso a tabela é liderada pelos americanos com um gasto médio per capita de 63 euros em videojogos.



No final desta tabela está o Chipre com apenas 15 milhões gastos em videojogos.







O território com maior potencial de crescimento é o chinês, embora o mercado norte-americano esteja prestes a ocupar a liderança no valor gasto na indústria de jogos digitais.