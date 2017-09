Será o táxi voador o futuro dos transportes?

RTP28 Set, 2017, 12:11 / atualizado em 28 Set, 2017, 12:15 | Tecnologia

O volocopter está a ser testado como meio de transporte autónomo, dando a possibilidade ao utilizador de o chamar através de uma aplicação no smartphone. O objetivo será que o táxi voador consiga fornecer viagens até 30 minutos, a uma velocidade máxima de 100 quilómetros por hora.Durante o teste, o volocopter subiu sem passageiros a 200 metros do solo, durante cinco minutos.





De maneira a garantir a segurança de quem utiliza o táxi voador, cada volocopter transportará baterias suplentes e paraquedas.



A mecânica do veículo inclui 18 hélices na parte superior, pelo que o protótipo se assemelha a um drone.



Esta não é a primeira vez que o "táxi" de hélices voa no Dubai. Em março de 2016, o cofundador e chefe do centro de inovação Alexander Zosel realizou uma viagem com o volocopter durante alguns minutos.



Na altura referiu que o equipamento “converteu de imediato cada movimento que ele fez com o centro de comandos”. Depois de levantar voo, Alexander Zosel retirou as mãos do centro de comandos e deixou-se levar.

“Não ter asas é um pequeno detalhe”



A empresa alemã Volocopter explica na página online que “a necessidade para mobilidade individual continuará a aumentar a uma grande velocidade no futuro”.







Para a empresa, este é um desafio social que requer novas perspetivas, pois a vida atual é marcada por “congestionamentos, emissões e valores altos de infraestruturas que estão a levar a cidade ao limite”.



Relativamente às características, a empresa destaca que o táxi voador é seguro, amigo do ambiente por ser totalmente elétrico e evita a confusão diária, referindo que “é o meio de transporte mais contemporâneo das cidades mundialmente”.A empresa está convicta de ter em mãos o futuro dos meios de transporte.





A empresa explica ainda que este táxi aéreo é mais barato do que os meios convencionais aéreos.



O real impacto do volocopter no mercado é, por agora, desconhecido. Ainda assim, a empresa prevê que este táxi voador possa ser produzido em larga escala, entrando nos mercados do desporto aéreo e dos táxis aéreos.



Quanto à concorrência, existem outras empresas a trabalhar num protótipo do género. No entanto, a Volocopter conta com a vantagem de no ano passado ter realizado um teste inicial com piloto.



Se tudo correr bem, a Volocopter colocará o táxi aéreo disponível no Dubai dentro de cinco anos.



“Para aqueles que estão determinados a voar, não ter asas é apenas um pequeno detalhe” - é este o mote da empresa.