Space Force. Trump fez nascer o sexto ramo militar

Nuno Patrício - RTP20 Fev, 2019, 14:55 / atualizado em 20 Fev, 2019, 15:18 | Tecnologia

Depois de o Presidente John F. Kennedy, em 1962, ter aberto portas à presença humana na Lua, outro Presidente dos Estados Unidos procura também gravar o nome nas páginas da história da exploração espacial.



Donald Trump assinou na terça-feira a Diretiva de Políticas Espaciais-4 (SPD-4), dando assim ordem para que o Pentágono estabeleça a Space Force como o sexto ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, a par do Exército, da Marinha, Força Aérea, Marines e Guarda Costeira.





Foto: Jim Young - Reuters



Space Force. O que será?

Laura Grego, investigadora e cientista no programa de Segurança Global da Union of Concerned Scientists, afirma em comunicado divulgado esta quarta-feira que "O Presidente Trump apreende o espaço como novo domínio de combate. O espaço é importante para os militares, é verdade, mas militarmente falando apenas uma pequena parte deste domínio acontece por lá".

Em 2007, a China lançou um míssil e desintegrou um dos seus satélites inativos. Em 2014, a Rússia colocou em órbita um robô autónomo capaz de se agarrar a satélites.



Preservação de satélites

A Space Force pretende, por agora, concentrar-se na segurança nacional e na preservação dos satélites e veículos dedicados às comunicações e observações internacionais.





Estabelecer uma Agência de Desenvolvimento Espacial encarregada de desenvolver e testar novas e melhoradas capacidades de segurança nacional e tecnologia no espaço;

Estabelecer uma Força de Operações Espaciais, que pretende ser uma coleção de especialistas de todas as Forças Armadas;

Criar um Comando Espacial dos Estados Unidos, liderado por uma alta patente.

De acordo com a Casa Branca, o primeiro objetivo deste novo ramo militar é assegurar e ampliar o domínio norte-americano para lá da Terra. Uma ideia que tem merecido a oposição de diferentes quadrantes. E há mesmo a possibilidade de chumbo, uma vez que cabe ao Congresso aprovar a criação de qualquer novo ramo militar."Oitenta por cento dos cerca de dois mil satélites são civis, fornecendo comunicações críticas e serviços económicos para o bem-estar da humanidade", acrescenta a investigadora."Precisamos de cuidar do espaço. Se a concentração de autoridade numa força espacial criar um incentivo para que as nações construam armas espaciais que aumentem a probabilidade de conflito, será uma ideia profundamente má".Se para uns esta ideia é tão descabida como fazer nascer um muro junto a uma fronteira, para outros faz todo o sentido.Rússia e China são os dois maiores concorrentes espaciais dos Estados Unidos, bem como potenciais ameaças militares.Em 2007, por exemplo,O teste foi um sucesso - confirmado por várias estações de observação, incluindo o NORAD.Num evento semelhante em 2014, um pedaço de suposto lixo espacial russo chamado Objeto 2014-E28 tornou-se um robô autónomo capaz de se agarrar a satélites.Em 2018, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, afirmou num dos seus discursos que a China estava a investir em mísseis hipersónicos capazes de escapar à deteção dos satélites norte-americanos. Por sua vez, o Presidente russo, Vladimir Putin,(o), que viaja 20 vezes mais depressa do que o som.Factos que levam a Administração Trump a querer acelerar a criação de uma nova força de segurança extraplanetária., como têm sugerido ao longo dos anos os argumentos de diferentes filmes de ficção científica.Imediatamente após o anúncio de Mike Pence, em agosto, o Pentágono divulgou um relatório a detalhar algumas das ações imediatas do Departamento de Defesa.São estes os três componentes que darão forma à