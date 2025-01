Única portuguesa no quadro principal feminino, Shao desembaraçou-se de Chitale com parciais de 7-11, 13-11, 11-3, 8-11 e 11-5, defrontando na próxima ronda a também indiana Sreeja Akula.



Na competição masculina, e depois de Tiago Apolónia e João Monteiro terem ficado pela qualificação, Marcos Freitas, que teve entrada direta no quadro de 64, foi eliminado logo nesta primeira ronda pelo chinês Chen Yuanyu por 3-1, com parciais de 8-11, 11-9, 11-6 e 11-7.