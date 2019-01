Alex de Minaur conquista primeiro título da carreira em Sydney

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 14:32 | Ténis

A jogar na sua cidade natal e onde, em 2018, atingiu a primeira final de um torneio do circuito principal, De Minaur, 19.º do mundo, venceu Seppi, 37.º, por 7-5, 7-6 (7-5), em duas horas e seis minutos.



No Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, De Minaur, de 19 anos, vai jogar com o português Pedro Sousa, 103.º do mundo, na primeira eliminatória, num encontro que se disputa na segunda-feira, em Melbourne.