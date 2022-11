Andrey Rublev vence Stefanos Tsitsipas e garante meias-finais nas ATP Finals

Num encontro decisivo para determinar o segundo semifinalista - o sérvio Novak Djokovic já tinha assegurado a outra vaga -, Rublev mantém-se na luta por alcançar o seu maior troféu, tendo superado Tsitsipas, terceiro da hierarquia, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

Depois de ter entrado melhor no encontro e superado o russo no primeiro parcial, Tsitsipas não teve argumentos para contrariar Rublev, que jogou sempre em crescendo e fechou o encontro nos dois `sets` seguintes

Nas meias-finais, Rublev, 25 anos, vai medir forças com o norueguês Casper Ruud, quarto do mundo, que triunfou no Grupo Verde.

Horas antes, Djokovic, oitavo da hierarquia, confirmou o triunfo no Grupo Vermelho, que ganhou com três triunfos em outros tantos encontros, ao bater o russo Daniil Medvedev, vencedor em 2020 e finalista da edição passada, mas que este ano se despede sem qualquer vitória.

O sérvio, que bateu o quinto jogador do mundo por 6-3, 6-7 (5-7) e 7-6 (7-2), numa maratona de três horas e 12 minutos, vai defrontar nas meias-finais o norte-americano Taylor Fritz, nono do ranking e que foi segundo no Grupo Verde.