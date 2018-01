Andy Murray adia regresso devido a lesão na anca

Mário Aleixo - RTP 02 Jan, 2018, 10:41 / atualizado em 02 Jan, 2018, 10:41 | Ténis

"Cheguei aqui com a intenção de ter um início de ano forte, mas infelizmente a minha equipa e eu sentimos que não estou ainda onde deveria estar para competir ao mais alto nível", justificou o tenista escocês.



Murray, que venceu por duas vezes em Brisbane, torneio de preparação para o Open da Austrália, pretende continuar na cidade australiana, com o objetivo de treinar para o primeiro Grand Slam da época, com início em 15 de janeiro.



Em setembro, o tenista anunciou que não jogaria mais até final do ano devido à lesão na anca, o que o fez cair para o 16º lugar no "ranking" ATP.



Recentemente, antes do final do ano, treinou em Abu Dhabi e chegou a fazer um "set" de exibição frente a Roberto Bautista Agut, sendo facilmente derrotado pelo espanhol por 6-2.



Entretanto, ainda em Brisbane, a tenista espanhola Garbine Muguruza, número dois mundial, caiu esta terça-feira na segunda ronda do torneio, ao desistir no encontro frente à sérvia Aleksandra Krunic (53ª), devido a cãibras.