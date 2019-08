Andy Murray ausente do Open dos Estados Unidos

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2019, 08:18 / atualizado em 13 Ago, 2019, 08:18 | Ténis

Murray anunciou a sua decisão pouco depois de ter sido eliminado pelo francês Richard Gasquet, em dois "sets", na primeira ronda do Masters 1.000 de Cincinnati, no seu primeiro encontro de singulares em sete meses.



O vencedor de quatro "majors", entre os quais o US Open de 2012, foi operado à anca em janeiro, depois do Open da Austrália, no qual admitiu que poderia não voltar a jogar ténis.





Após a operação, Murray voltou aos "courts" no torneio de Queen’s, vencendo a prova de pares ao lado do espanhol Feliciano Lopez, e mais tarde, em Wimbledon, jogou pares mistos com a norte-americana Serena Williams.