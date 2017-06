Andy Murray cancela partida devido a lesão numa anca

Lusa 27 Jun, 2017, 15:16 | Ténis

A empresa de gestão do número um do ténis mundial afirmou ter tomado a decisão de suspender a partida de hoje frente ao francês Lucas Pouille, 15.º do ténis mundial, por precaução.



Murray tinha programado jogar duas partidas esta semana no evento de exibição Aspall Tennis Classic, no complexo de Hurlingham, em Londres, após ter sido derrotado na primeira ronda do torneio de Queen’s, na terça-feira, pelo australiano Jordan Thompson, 86.º do ‘ranking’ ATP, por 7-6 (7-4) e 6-2.



O jogador escocês, vencedor do torneio Wimbledon na edição de 2016, ainda pensa disputar o segundo jogo da semana, na sexta-feira, que ainda não tem adversário confirmado.



O ‘Grand Slam’ inglês ocorrerá de 3 a 16 de julho.